Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду відкрив у Мадриді клініку з пересадки волосся.

Португальський форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду відкрив у Мадриді клініку з трансплантації волосся.

Центр має назву Insparya і в ньому буде працювати 150 спеціалістів, які будуть здійснювати до 18 таких процедур на день.

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Вартість послуги у клініці Роналду стартує від €4 тис.

— Імідж дуже важливий для мене. Тому я хочу допомогти іншим людям повернути не тільки волосся, але і впевненість в собі. Я ніколи не проходив подібну процедуру, але, якщо виникне така необхідність, то зроблю це, – сказав Роналду.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 19 Бер 2019 р. о 3:25 PDT

В рамках проекту має відкритися 10 таких самих клінік на території Португалії.

Нагадаємо, Криштіану Роналду викликаний на матч з Україною у відборі на Євро-2020.