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Без полос! В сеть выложили фото новой формы Ювентуса на сезон 2019/20

В Интернете опубликовали фото новой формы туринского Ювентуса на следующий сезон 2019/20.

Ювентус

В сети появились фото формы туринского Ювентуса на сезон 2019/20. Главной особенностью нового комплекта является отказ от традиционных вертикальных полос.

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Вместо этого левая сторона будет полностью черной, а правая – белой. По центру проходит сплошная розовая линия. Задняя часть футболки будет полностью черной с небольшими белыми вставками.

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Без полос! В сеть выложили фото новой формы Ювентуса на сезон 2019/20 / 2 фотографии

Ювентус официально представит новый комплект в мае 2019 года.

Напомним, Ювентус отказался от турнира в США из-за Роналду.

Фото: Dreamstime

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