В Інтернеті опублікували фото нової форми туринського Ювентуса на наступний сезон 2019/20.

У мережі з’явилися фото форми туринського Ювентуса на сезон 2019/20. Головною особливістю нового комплекту є відмова від традиційних вертикальних смуг.

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Замість цього ліва сторона буде повністю чорною, а права – білою. По центру проходить суцільна рожева лінія. Задня частина футболки буде повністю чорною з невеличкими білими вставками.









Без смуг! В мережу виклали фото нової форми Ювентуса на сезон 2019/20 / 2 фотографии

Ювентус офіційно представить новий комплект у травні 2019 року.

Нагадаємо, Ювентус відмовився від турніру у США через Роналду.