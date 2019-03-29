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Факти / Спорт

Баскетболіста впіймали на зберіганні наркотиків. Тренер його підтримав

Баскетболіста Віджинія Тех Хукіс Тая Аутло звинуватили у збергіанні марихуани, але тренер його підтримав.

Мариухуана

За словами 23-річного баскетболіста Тая Аутло, його квартиру обшукали, коли він знаходився на виїзді з командою.

— Весь цей безлад з обшуком трапився, коли я був в Каліфорнії разом з клубом. Я відразу ж поговорив з тренером і зробив все, що від мене вимагали. Я дуже радий виступати в команді і не думаю ні про що інше.

Наставник команди Віджинія Тех Хукіс Базз Вільямс вирішив не виключати баскетболіста з команди. Коуч зазначив, що останній тест Аутло на наркотики показав негативний результат.

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Судовий розгляд у справі Аутло призначено на 11 квітня.

Клуб Віджинія Тех Хукіс виступає у першому дивізіоні NCAA (національна асоціація студенського спорту).

До речі, колишнього гравця збірної Колумбії Джона Віафара заарештували за перевезення наркотиків.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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