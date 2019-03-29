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Факты / Спорт

Впервые за 69 лет! Сборная Бразилии сыграет в нефартовой форме

Сборная Бразилии оденет экипировку образца 1950 года на Кубок Америки-2019.

Сборная Бразилии Неймар и Фирмино

Сборная Бразилии впервые за 69 лет сыграет в белом комплекте формы на Кубке Америки-2019, который всегда считался нефартовым.

Это будет гостевой вариант экипировки, который создали в честь 100-летнего юбилея пентакампеоне со дня первого титула команды. В 1919 году бразильцы впервые победили на турнире.

В Бразилии верят, что возвращение к истории принесет сборной успех и команда торжествует на Кубка Америки впервые с 2007 года.

Белый цвет был на форме сборной Бразилии в 1950-х, но после поражения от Уругвая на ЧМ отношение к этому цвету на футболке изменилось.

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Белые джерси с синими воротничками, белые шорты и белые гетры были признаны непатриотичными, так как не отражали цвета бразильского флага. Как следствие, национальным цветом стал желтый, а гостевые матчи команда играла в голубом цвете.

К слову, Манчестер Сити представил ограниченную серию футболок, которые включают в себя все варианты формы горожан за последние 6 лет.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

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