Сборная Бразилии впервые за 69 лет сыграет в белом комплекте формы на Кубке Америки-2019, который всегда считался нефартовым.

Это будет гостевой вариант экипировки, который создали в честь 100-летнего юбилея пентакампеоне со дня первого титула команды. В 1919 году бразильцы впервые победили на турнире.

Brazil will wear a white top again after 69 years. pic.twitter.com/hAooJOJhPp

В Бразилии верят, что возвращение к истории принесет сборной успех и команда торжествует на Кубка Америки впервые с 2007 года.

Copa America Kits: Brazil To Wear White Again For First Time In Almost 70 Years (Photo) https://t.co/11881dOiEF via @waatpies pic.twitter.com/9eDcGsrdPa

