Сборная Бразилии оденет экипировку образца 1950 года на Кубок Америки-2019.

Сборная Бразилии впервые за 69 лет сыграет в белом комплекте формы на Кубке Америки-2019, который всегда считался нефартовым.

Это будет гостевой вариант экипировки, который создали в честь 100-летнего юбилея пентакампеоне со дня первого титула команды. В 1919 году бразильцы впервые победили на турнире.

Brazil will wear a white top again after 69 years. pic.twitter.com/hAooJOJhPp — Soccerstand.com (@Soccerstand) 29 марта 2019 г.

В Бразилии верят, что возвращение к истории принесет сборной успех и команда торжествует на Кубка Америки впервые с 2007 года.

Copa America Kits: Brazil To Wear White Again For First Time In Almost 70 Years (Photo) https://t.co/11881dOiEF via @waatpies pic.twitter.com/9eDcGsrdPa — Who Ate All The Pies (@waatpies) 29 марта 2019 г.

Белый цвет был на форме сборной Бразилии в 1950-х, но после поражения от Уругвая на ЧМ отношение к этому цвету на футболке изменилось.

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Белые джерси с синими воротничками, белые шорты и белые гетры были признаны непатриотичными, так как не отражали цвета бразильского флага. Как следствие, национальным цветом стал желтый, а гостевые матчи команда играла в голубом цвете.

К слову, Манчестер Сити представил ограниченную серию футболок, которые включают в себя все варианты формы горожан за последние 6 лет.