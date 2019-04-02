Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд влаштував бійку біля одного з барів у Сандерленді.
Голкіпер збірної Англії та Евертона Джордан Пікфорд влаштував п’яний дебош біля одного з барів у Сандерленді.
За інформацією ЗМІ, футболіст у барі був разом зі своєю нареченою.
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Пікфорд будучи напідпитку, став жертвою глузувань відвідувачів бару у зв’язку з його трансфером з Сандерленда до Евертона. Пізніше кілька відвідувачі зухвало висловилися на адресу його дівчини і зав’язалася бійка.
Footage of Jordan Pickford scrapping with Newcastle fans last night… pic.twitter.com/wYT6P3ZBQW
— BenchWarmers (@BeWarmers) 1 апреля 2019 г.
Поліція Сандерленда підтвердила факт розслідування інциденту, зазначивши, що в результаті конфлікту ніхто не постраждав і не був заарештований.
Евертон розпочав власне розслідування інциденту.
Раніше легіонери київського Динамо влаштували вечірку з дівчатами та алкоголем.