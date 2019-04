Голкіпер збірної Англії та Евертона Джордан Пікфорд влаштував п’яний дебош біля одного з барів у Сандерленді.

За інформацією ЗМІ, футболіст у барі був разом зі своєю нареченою.

Пікфорд будучи напідпитку, став жертвою глузувань відвідувачів бару у зв’язку з його трансфером з Сандерленда до Евертона. Пізніше кілька відвідувачі зухвало висловилися на адресу його дівчини і зав’язалася бійка.

Footage of Jordan Pickford scrapping with Newcastle fans last night… pic.twitter.com/wYT6P3ZBQW

— BenchWarmers (@BeWarmers) 1 апреля 2019 г.