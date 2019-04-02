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Факти / Спорт

Голкіпер збірної Англії влаштував п’яний дебош у барі

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд влаштував бійку біля одного з барів у Сандерленді.

Джордан Пикфорд

Голкіпер збірної Англії та Евертона Джордан Пікфорд влаштував п’яний дебош біля одного з барів у Сандерленді.

За інформацією ЗМІ, футболіст у барі був разом зі своєю нареченою.

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Пікфорд будучи напідпитку, став жертвою глузувань відвідувачів бару у зв’язку з його трансфером з Сандерленда до Евертона. Пізніше кілька відвідувачі зухвало висловилися на адресу його дівчини і зав’язалася бійка.

Поліція Сандерленда підтвердила факт розслідування інциденту, зазначивши, що в результаті конфлікту ніхто не постраждав і не був заарештований.

Евертон розпочав власне розслідування інциденту.

Раніше легіонери київського Динамо влаштували вечірку з дівчатами та алкоголем.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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