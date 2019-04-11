Аякс удома зіграв внічию проти Ювентуса у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Аякс – Ювентус – 1:1.

Ювентус: Щесни, Кансельє, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьяніч, Матюїді (Дібала, 75), Федеріко Бернардескі (Хедіра, 90+3), Манджукіч (Коста, 60), Роналду.

Аякс: Онана, Тальяфіко, Блінд, Де Лігт, Велтман, Де Йонг, Шонк (Еккеленкамп, 75), Нерес, Ван де Бек, Зієш, Тадіч.

Голи: Роналду, 45, Нерес, 46.

У першому таймі першим номером грали господарі – у Аякса було більше небезпечних моментів. Незважаючи на це, забив першим Ювентус. Роналду, який відновився після травми, скористався своїм шансом і на останній хвилині першої половини гри головою поклав м’яч у ворота Аякса. 0:1.

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Другий тайм почався дуже швидким камбеком Аякса. Нерес обіграв двох захисників Юве і з краю штрафного забив у дальній кут. 1: 1. Так матч і закінчився.

Шанси залишаються у обох команд, але Юве у грі-відповіді буде фаворитом.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Ювентус.