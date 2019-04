В ночь перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом болельщики хозяев устроили парад салютов перед отелем Van der Valk, в котором поселились игроки Ювентуса.

В два часа ночи ультрас голландцев запустили очень громкие фейерверки непосредственно под окнами номеров туринского клуба. Шум продолжался не более 5-ти минут, после чего фанаты разбежались, чтобы вернуться снова через 2 часа и повторить свое “преступление”. Шансов на здоровый сон у футболистов Старой сеньоры не было.

Интересно, что такой же тактики амстердамцы придерживались перед матчем с мадридским Реалом.

На следующий день перед матчем фанаты Аякса устроили тусовку в центре города с песнями и фейерверками. Хотя полиция Амстердама ранее объявила о запрете файеров и пиротехники ради безопасности тифози Ювентуса.

Смотрите: Аякс и Ювентус расписали боевую ничью в Амстердаме

Полицейские начали останавливать фанатов, если видели в их руках пиротехнику. Ситуация вышла из-под контроля, когда ультрас Аякса запустил фейерверки и стал сопротивляться полиции. Правоохранители были вынуждены применить водяные пушки, слезоточивый газ и конную полицию.

Police trying to prevent the traditional Entrada of Ajax-fans prior the CL-match against Juve #ajajuv pic.twitter.com/yYqREdxpxy

— FootballCulture (@pi_alfa) 10 апреля 2019 г.