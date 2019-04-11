Фанаты туринского Ювентуса и Аякса устроили беспорядки у стадиона Йохан Кройф Стадион в Амстердаме.

В ночь перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом болельщики хозяев устроили парад салютов перед отелем Van der Valk, в котором поселились игроки Ювентуса.

В два часа ночи ультрас голландцев запустили очень громкие фейерверки непосредственно под окнами номеров туринского клуба. Шум продолжался не более 5-ти минут, после чего фанаты разбежались, чтобы вернуться снова через 2 часа и повторить свое “преступление”. Шансов на здоровый сон у футболистов Старой сеньоры не было.

Интересно, что такой же тактики амстердамцы придерживались перед матчем с мадридским Реалом.

На следующий день перед матчем фанаты Аякса устроили тусовку в центре города с песнями и фейерверками. Хотя полиция Амстердама ранее объявила о запрете файеров и пиротехники ради безопасности тифози Ювентуса.

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Полицейские начали останавливать фанатов, если видели в их руках пиротехнику. Ситуация вышла из-под контроля, когда ультрас Аякса запустил фейерверки и стал сопротивляться полиции. Правоохранители были вынуждены применить водяные пушки, слезоточивый газ и конную полицию.

Police trying to prevent the traditional Entrada of Ajax-fans prior the CL-match against Juve #ajajuv pic.twitter.com/yYqREdxpxy — FootballCulture (@pi_alfa) 10 апреля 2019 г.

Не исключением стали столкновения правоохранителей с итальянскими тиффози. В частности, 61 болельщика Юве задержали непосредственно возле арены. У них изъяли файеры, дубинки, отвертки, ножи, перцовые баллончики и небольшой топор.

Ajax vs Juventus 10/04/2019 Weapons confiscated from Juventus fans pic.twitter.com/elG6JJPaeb — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) 10 апреля 2019 г.

Позже глава МВД Италии Маттео Сальвини во время стрима в Facebook сообщил о 120 арестованных соотечественниках. Также за решетку попали 20 фанатов аяксидов.

Напомним, в паралельном матче 1/4 финала ЛЧ Барселона минимально обыграла МЮ на Олд Траффорд.