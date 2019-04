В ніч перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом вболівальники господарів влаштували парад салютів перед готелем Van der Valk, в якому поселилися гравці Ювентуса.

О другій ночі ультрас голандців запустили дуже гучні феєрверки безпосередньо під вікнами номерів туринського клубу. Шум тривав трохи більше 5-ти хвилин, після чого фанати розбіглися, щоб повернутися знову через 2 години і повторити свій “злочин”. Шансів на здоровий сон у футболістів Старої сеньйори не було.

Цікаво, що такої ж тактики амстердамці притримувалися перед матчем з мадридським Реалом.

Наступного дня перед матчем фанати Аякса влаштували тусовку у центрі міста з піснями та феєрверками. Хоча поліція Амстердама раніше оголосила про заборону файєрів та піротехніки заради безпеки тіфозі Ювентуса.

Дивіться: Аякс і Ювентус розписали бойову нічию в Амстердамі

Полісмени почали зупиняти фанатів, якщо бачили в їх руках піротехніку. Ситуація вийшла з-під контролю, коли ультрас Аякса запустив феєрверки і став чинити опір поліції. Правоохоронці були змушені застосувати водяні пушки, сльозогінний газ і кінну поліцію.

Police trying to prevent the traditional Entrada of Ajax-fans prior the CL-match against Juve #ajajuv pic.twitter.com/yYqREdxpxy

— FootballCulture (@pi_alfa) 10 апреля 2019 г.