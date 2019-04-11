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Факти / Спорт

Фанатське божевілля в Амстердамі: 140 затриманих, вилучені сокири та феєрверки під готелем Юве

Фанати туринського Ювентуса та Аякса влаштували безлади біля стадіону Йохан Кройф Арена в Амстердамі.

Фанатские беспорядки на улицах Амстердама

В ніч перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом вболівальники господарів влаштували парад салютів перед готелем Van der Valk, в якому поселилися гравці Ювентуса.

О другій ночі ультрас голандців запустили дуже гучні феєрверки безпосередньо під вікнами номерів туринського клубу. Шум тривав трохи більше 5-ти хвилин, після чого фанати розбіглися, щоб повернутися знову через 2 години і повторити свій “злочин”. Шансів на здоровий сон у футболістів Старої сеньйори не було.

Цікаво, що такої ж тактики амстердамці притримувалися перед матчем з мадридським Реалом.

Наступного дня перед матчем фанати Аякса влаштували тусовку у центрі міста з піснями та феєрверками. Хоча поліція Амстердама раніше оголосила про заборону файєрів та піротехніки заради безпеки тіфозі Ювентуса.

Дивіться: Аякс і Ювентус розписали бойову нічию в Амстердамі

Полісмени почали зупиняти фанатів, якщо бачили в їх руках піротехніку. Ситуація вийшла з-під контролю, коли ультрас Аякса запустив феєрверки і став чинити опір поліції. Правоохоронці були змушені застосувати водяні пушки, сльозогінний газ і кінну поліцію.

Не виключенням стали зіткнення правоохоронців з італійськими тіфозі. Зокрема, 61 вболівальника Юве затримали безпосередньо біля арени. У них вилучили фаєри, кийки, викрутки, ножі, перцеві балончики та невелику сокиру.

Пізніше глава МВС Італії Маттео Сальвіні під час стріму у Facebook повідомив про 120 заарештованих співвітчизників. Також за решітку потрапили 20 фанатів аяксидів.

Нагадаємо, у паралельному матчі 1/4 фіналу ЛЧ Барселона мінімально обіграла МЮ на Олд Траффорд.

Фото: Getty Images

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