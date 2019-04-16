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Барселона — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона — Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV во вторник, 16 апреля, в 22.00.

Барселона - Мю

Барселона примет на Камп Ноу английский Манчестер Юнайтед в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 во вторник, 16 апреля.

В первом матче на Олд Траффорд неделю назад каталонцы одержали минимальную победу благодаря автоголу Люка Шоу.

За всю историю красные дьяволы пять раз играли на Камп Ноу и выиграли лишь однажды — в финале ЛЧ-1999, когда в ворота мюнхенской Баварии забил Уле Гуннар Сульшер. В противостоянии непосредственно против каталонцев манкунианцы отличились лишь в одном матче.

Читайте: Где смотреть Барселона — Манчестер Юнайтед

Что касается Барселоны, то она в четырех из пяти последних розыгрышей ЛЧ вылетала как раз на стадии четвертьфинала.

Из-за травм Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать на Вермалена и Рафинью, в лазарете в МЮ — Байи, Валенсия и Эррера, а Люк Шоу не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Эрнесто Вальверде. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.38. Успех манкунианцев оценивают в 8.10.Ничейный результат встречи — 5.30.

Прогноз Фактов ICTV

Барселона — Манчестер Юнайтед – 2:0

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