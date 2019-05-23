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Факты / Спорт

Посвятил в УПЛ: Бойко отшлепал игрока Шахтера по ягодицам

В компенсированное время матча между Шахтером и Динамо произошел забавный эпизод с участием Дениса Бойко и Тете.

Денис Бойко

Во время центрального матча 30 тура УПЛ между Шахтером и Динамо (1:1) произошел забавный эпизод.

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При счете 1:1 уже в компенсированное время хавбек горняков Тете мог оформить дубль и вырвать победу для своей команды в матче. Но бразилец пробил неточно и мяч попал в штангу.

После промаха голкипер киевлян Денис Бойко решил шутливо отшлепать бразильца по попе прямо на поле.

В социальных сетях шутят, что именно так бразилец прошел посвящение в чемпионате украинской Премьер-лиги.

Напомним, Шахтер досрочно стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19.

Фото: Dreamstime

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