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Кубок Лиги чемпионов привезли на площадь в Мадриде

В Мадриде стартовал Фестиваль чемпионов УЕФА.

Кубок Лиги чемпионов привезли на площадь в Мадриде

Ежегодный Фестиваль чемпионов УЕФА стартовал в центре Мадрида, предлагая футбольным болельщикам бесплатные развлечения перед финалом Лиги чемпионов.

Бывший игрок Реала Фернандо Морьентес  и экс-игрок Атлетико Роберто Солозабаль доставили кубок Лиги Чемпионов на площадь в Мадриде.

После обеда трофей отправят на стадион Ванда Метрополитано, где состоится решающий матч.

Читайте: Где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль

Факты ICTV передают атмосферу праздника, которая царит на Фестивале чемпионов в Мадриде.

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Кубок Лиги чемпионов привезли на площадь в Мадриде / 4 фотографии

К слову, букмекеры назвали фаворита матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

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