В Мадриде стартовал Фестиваль чемпионов УЕФА.
Ежегодный Фестиваль чемпионов УЕФА стартовал в центре Мадрида, предлагая футбольным болельщикам бесплатные развлечения перед финалом Лиги чемпионов.
Бывший игрок Реала Фернандо Морьентес и экс-игрок Атлетико Роберто Солозабаль доставили кубок Лиги Чемпионов на площадь в Мадриде.
После обеда трофей отправят на стадион Ванда Метрополитано, где состоится решающий матч.
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Факты ICTV передают атмосферу праздника, которая царит на Фестивале чемпионов в Мадриде.
Кубок Лиги чемпионов привезли на площадь в Мадриде / 4 фотографии
К слову, букмекеры назвали фаворита матча Тоттенхэм – Ливерпуль.
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