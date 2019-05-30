У Мадриді стартував Фестиваль чемпіонів УЄФА.

Щорічний Фестиваль чемпіонів УЄФА стартував у центрі Мадрида, пропонуючи футбольним уболівальникам безкоштовні розваги перед фіналом Ліги чемпіонів.

Колишній гравець Реала Фернандо Морієнтес та екс-гравець Атлетіко Роберто Солозабаль доставили кубок Ліги Чемпіонів на площу в Мадриді.

Після обіду трофей відправлять на стадіон Ванда Метрополітан, де відбудеться вирішальний матч.

Читайте: Де дивитися фінал Ліги чемпіонів Тоттенгем — Ліверпуль

Факти ICTV передають атмосферу свята, яка панує на Фестивалі чемпіонів в Мадриді.

















Кубок Ліги чемпіонів привезли на площу в Мадриді / 4 фотографии

До слова, букмекери назвали фаворита матчу Тоттенгем — Ліверпуль.