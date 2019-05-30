У Мадриді стартував Фестиваль чемпіонів УЄФА.
Щорічний Фестиваль чемпіонів УЄФА стартував у центрі Мадрида, пропонуючи футбольним уболівальникам безкоштовні розваги перед фіналом Ліги чемпіонів.
Колишній гравець Реала Фернандо Морієнтес та екс-гравець Атлетіко Роберто Солозабаль доставили кубок Ліги Чемпіонів на площу в Мадриді.
Після обіду трофей відправлять на стадіон Ванда Метрополітан, де відбудеться вирішальний матч.
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Факти ICTV передають атмосферу свята, яка панує на Фестивалі чемпіонів в Мадриді.
Кубок Ліги чемпіонів привезли на площу в Мадриді / 4 фотографии
До слова, букмекери назвали фаворита матчу Тоттенгем — Ліверпуль.
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