Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей раунда плей-офф Лиги наций.
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в португальских городах Порту и Гимарайнш.
В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также национальные команды Англии и Нидерландов.
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Четверка участников турнира в Португалии была определена по итогам выступления команд в лиге A.
Лига наций-2018/19
1/2 финала
|5 июня
|Порту, стадион Драгау
|21:45
|Португалия
|_:_
|Швейцария
|6 июня
|Гимарайш, стадион Афонсу Энрикеш
|21:45
|Нидерланды
|_:_
|Англия
Матч за 3-е место
|9 июня
|Гимарайш, стадион Афонсу Энрикеш
|16:00
|Португалия/Швейцария
|_:_
|Нидерланды/Англия
ФИНАЛ
|9 июня
|Порту, стадион Драгау
|21:45
|Португалия/Швейцария
|_:_
|Нидерланды/Англия
Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.