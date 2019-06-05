Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей раунда плей-офф Лиги наций.

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в португальских городах Порту и Гимарайнш.

В полуфинальных встречах, которые будут сыграны 5 и 6 июня, встретятся сборные Португалии и Швейцарии, а также национальные команды Англии и Нидерландов.

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Четверка участников турнира в Португалии была определена по итогам выступления команд в лиге A.

Лига наций-2018/19

1/2 финала

5 июня Порту, стадион Драгау 21:45 Португалия _:_ Швейцария 6 июня Гимарайш, стадион Афонсу Энрикеш 21:45 Нидерланды _:_ Англия

Матч за 3-е место

9 июня Гимарайш, стадион Афонсу Энрикеш 16:00 Португалия/Швейцария _:_ Нидерланды/Англия

ФИНАЛ

9 июня Порту, стадион Драгау 21:45 Португалия/Швейцария _:_ Нидерланды/Англия

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.