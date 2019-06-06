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Факти / Спорт

Хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй

Збірна Португалії з футболу вийшла у фінал Ліги націй, здобувши перемогу над командою Швейцарії.

Хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй

Збірна Португалії з футболу обіграла команду Швейцарії у півфіналі Ліги націй з рахунком 3:1, забезпечивши собі вихід у фінал.

Перший гол на 25-й хв. забив капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду ударом зі штрафного.

Читайте: Ліга націй: календар та результати плей-оф раунду

Відразу після перерви Швейцарія відігралася.

За 2 хвилини до кінця Роналду оформив хет-трик і допоміг потрапити збірній у фінал Ліги націй.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.

Фото: Getty Images

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