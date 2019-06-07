Electronic Arts представила тизер презентации футбольного симулятора FIFA 20.
Американская корпорация Electronic Arts представила тизер презентации футбольного симулятора FIFA 20.
Подробнее об игре EA расскажет 8 июня. Состоится прямая трансляция из EA Play, где будут представлены трейлер и детали киберспортивной игры.
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По сравнению с FIFA 19 в новой части симулятора ожидаются значительные изменения.
8.6.19 #FIFA20 #EAPLAY https://t.co/aHA9Vq8fg6 pic.twitter.com/TEKuEU7ACW
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 6 июня 2019 г.
Лицом FIFA 20 скорее всего станет форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар.
К слову, видео с Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, появилось в сети.