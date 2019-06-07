Electronic Arts представила тизер презентации футбольного симулятора FIFA 20.

Американская корпорация Electronic Arts представила тизер презентации футбольного симулятора FIFA 20.

Подробнее об игре EA расскажет 8 июня. Состоится прямая трансляция из EA Play, где будут представлены трейлер и детали киберспортивной игры.

Читайте: С Месси и Мбаппе. EA Sports объявила команду года FIFA 19

По сравнению с FIFA 19 в новой части симулятора ожидаются значительные изменения.

Лицом FIFA 20 скорее всего станет форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар.

К слову, видео с Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, появилось в сети.