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EA выпустила тизер игры FIFA 20

Electronic Arts представила тизер презентации футбольного симулятора FIFA 20.

EA Sports

Американская корпорация Electronic Arts представила тизер презентации футбольного симулятора FIFA 20.

Подробнее об игре EA расскажет 8 июня. Состоится прямая трансляция из EA Play, где будут представлены трейлер и детали киберспортивной игры.

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По сравнению с FIFA 19 в новой части симулятора ожидаются значительные изменения.

Лицом FIFA 20 скорее всего станет форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар.

К слову, видео с Неймаром и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, появилось в сети.

Фото: Dreamstime

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