Electronic Arts представила тизер презентації футбольного симулятора FIFA 20.

Американська корпорація Electronic Arts представила тизер презентації футбольного симулятора FIFA 20.

Детальніше про гру EA розповість 8 червня. Відбудеться пряма трансляція з EA Play, де будуть представлені трейлер та деталі кіберспортивної гри.

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У порівнянні з FIFA 19 у новій частині симулятора очікуються значні зміни.

Обличчям FIFA 20 скоріш за все стане форвард збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар.

До речі, відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі.