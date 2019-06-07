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EA випустила тизер гри FIFA 20

Electronic Arts представила тизер презентації футбольного симулятора FIFA 20.

EA Sports

Американська корпорація Electronic Arts представила тизер презентації футбольного симулятора FIFA 20.

Детальніше про гру EA розповість 8 червня. Відбудеться пряма трансляція з EA Play, де будуть представлені трейлер та деталі кіберспортивної гри.

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У порівнянні з FIFA 19 у новій частині симулятора очікуються значні зміни.

Обличчям FIFA 20 скоріш за все стане форвард збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар.

До речі, відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі.

Фото: Dreamstime

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