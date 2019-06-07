Electronic Arts представила тизер презентації футбольного симулятора FIFA 20.
Американська корпорація Electronic Arts представила тизер презентації футбольного симулятора FIFA 20.
Детальніше про гру EA розповість 8 червня. Відбудеться пряма трансляція з EA Play, де будуть представлені трейлер та деталі кіберспортивної гри.
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У порівнянні з FIFA 19 у новій частині симулятора очікуються значні зміни.
8.6.19 #FIFA20 #EAPLAY https://t.co/aHA9Vq8fg6 pic.twitter.com/TEKuEU7ACW
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 6 июня 2019 г.
Обличчям FIFA 20 скоріш за все стане форвард збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар.
До речі, відео з Неймаром та дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні, з’явилося у мережі.