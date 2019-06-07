Збірна Нідерландів вийшла у фінал Ліги націй, де зіграє з командою Португалії.

Збірна Нідерландів обіграла збірну Англії у півфіналі Ліги націй. Зустріч пройшла у португальському Гімарайнші на стадіоні Афонсу Енрікеш і завершилася з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрив форвард англійців Маркус Рашфорд. На 32-й хвилині він реалізував пенальті, який сам же і заробив після фолу Матейса де Лігта. Відновити паритет у зустрічі підопічним Кумана вдалося на 73-й хвилині після точного пострілу Мемфіса Депая. До кінця основного часу матчу рахунок на табло так і не змінився.

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У додатковий час нідерландці все ж вирвали свою заслужену перемогу. Спочатку гол у свої ворота після удару Квінсі Промеса забив Кайл Волкер, а потім вже сам Промес поставив крапку після передачі Депая.

Таким чином, у фіналі турніру в неділю, 9 червня, зустрінуться збірні Португалії та Нідерландів. Команди Швейцарії та Англії зіграють матч за третє місце Ліги націй.

Нагадаємо, хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй.