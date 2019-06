Пилот Mercedez Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа Формулы-1 на Гран-при Канады. Второе место занял Себастьян Феттель, третье — Шарль Леклер (оба — Ferrari).

Физически Феттель финишировал первым, но получил пять секунд штрафа за опасное возвращение на трассу.

Таким решением судей Феттель остался разочарован и не стал парковать свой болид в зоне, где располагаются призеры. Также немец забрал табличку с первым номером машины Хэмилтона и поставил ее на место, куда должна была подъехать его машина, а возле машины британца поставил табличку с номером два.

Sebastian Vettel is livid at his penalty, switches the stand in front of Hamilton’s car to be number 2 pic.twitter.com/Y8ivkLuQ9E

— CJ Fogler (@cjzer0) 9 июня 2019 г.