Британский гонщик Mercedez Льюис Хэмилтон со скандалом стал победителем Гран-при Канады.

Пилот Mercedez Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа Формулы-1 на Гран-при Канады. Второе место занял Себастьян Феттель, третье — Шарль Леклер (оба — Ferrari).

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Физически Феттель финишировал первым, но получил пять секунд штрафа за опасное возвращение на трассу.

Таким решением судей Феттель остался разочарован и не стал парковать свой болид в зоне, где располагаются призеры. Также немец забрал табличку с первым номером машины Хэмилтона и поставил ее на место, куда должна была подъехать его машина, а возле машины британца поставил табличку с номером два.

Sebastian Vettel is livid at his penalty, switches the stand in front of Hamilton’s car to be number 2 pic.twitter.com/Y8ivkLuQ9E — CJ Fogler (@cjzer0) 9 июня 2019 г.

Феттель не скрывал своих эмоций и негодования и во время интервью.

— Они украли у меня гонку! Мне повезло, что я в стену не въехал! Куда я, черт побери, должен был поехать? Это не честно, говорю вам. Я злой, и у меня есть право злиться. Плевать, что скажут люди. Отличная публика, шикарный трек, — сказал после гонки Феттель.

Формула-1. Гран-при Канады

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +3.658

3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +4.696

4. Валттери Боттас (Mercedes) — +51.043

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +57.655

6. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +1 круг

7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 круг

8. Пьер Гасли (Red Bull) — + 1 круг

9. Ленс Стролл (Racing Point) — +1 круг

10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 круг

Личный зачет Кубок конструкторов № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюис Хэмилтон 162 1. Mercedes AMG F1 295 2. Валттери Боттас 133 2. Scuderia Ferrari 172 3. Макс Ферстаппен 100 3. Red Bull Racing 124 4. Себастьян Феттель 88 4. McLaren 30 5. Шарль Леклер 72 5. Renault Sport F1 28 6. Пьер Гасли 36 6. Racing Point 19 7. Карлос Сайнс-Дж. 18 7. Scuderia Toro Rosso 17 8. Даниэль Риккардо 16 8. Haas 16 9. Кевин Магнуссен 14 9. Alfa Romeo 13 10. Серхио Перес 13 10. Williams 0

Восьмой этап Формулы-1 — Гран-при Франции состоится 23 июня на трассе в Поль Рикар.

Напомним, Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая на трассе в Шанхае.