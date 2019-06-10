Британский гонщик Mercedez Льюис Хэмилтон со скандалом стал победителем Гран-при Канады.
Пилот Mercedez Льюис Хэмилтон стал победителем седьмого этапа Формулы-1 на Гран-при Канады. Второе место занял Себастьян Феттель, третье — Шарль Леклер (оба — Ferrari).
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Физически Феттель финишировал первым, но получил пять секунд штрафа за опасное возвращение на трассу.
Race. Defining. Moment. #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/053sau3we1
— Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.
Таким решением судей Феттель остался разочарован и не стал парковать свой болид в зоне, где располагаются призеры. Также немец забрал табличку с первым номером машины Хэмилтона и поставил ее на место, куда должна была подъехать его машина, а возле машины британца поставил табличку с номером два.
Sebastian Vettel is livid at his penalty, switches the stand in front of Hamilton’s car to be number 2 pic.twitter.com/Y8ivkLuQ9E
— CJ Fogler (@cjzer0) 9 июня 2019 г.
Феттель не скрывал своих эмоций и негодования и во время интервью.
— Они украли у меня гонку! Мне повезло, что я в стену не въехал! Куда я, черт побери, должен был поехать? Это не честно, говорю вам. Я злой, и у меня есть право злиться. Плевать, что скажут люди. Отличная публика, шикарный трек, — сказал после гонки Феттель.
Формула-1. Гран-при Канады
- 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
- 2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +3.658
- 3. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +4.696
- 4. Валттери Боттас (Mercedes) — +51.043
- 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +57.655
- 6. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +1 круг
- 7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 круг
- 8. Пьер Гасли (Red Bull) — + 1 круг
- 9. Ленс Стролл (Racing Point) — +1 круг
- 10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 круг
|Личный зачет
|Кубок конструкторов
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|162
|1.
|Mercedes AMG F1
|295
|2.
|Валттери Боттас
|133
|2.
|Scuderia Ferrari
|172
|3.
|Макс Ферстаппен
|100
|3.
|Red Bull Racing
|124
|4.
|Себастьян Феттель
|88
|4.
|McLaren
|30
|5.
|Шарль Леклер
|72
|5.
|Renault Sport F1
|28
|6.
|Пьер Гасли
|36
|6.
|Racing Point
|19
|7.
|Карлос Сайнс-Дж.
|18
|7.
|Scuderia Toro Rosso
|17
|8.
|Даниэль Риккардо
|16
|8.
|Haas
|16
|9.
|Кевин Магнуссен
|14
|9.
|Alfa Romeo
|13
|10.
|Серхио Перес
|13
|10.
|Williams
|0
Восьмой этап Формулы-1 — Гран-при Франции состоится 23 июня на трассе в Поль Рикар.
Напомним, Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая на трассе в Шанхае.