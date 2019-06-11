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Факты / Спорт

Украина U-20 вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Украины U-20 минимально обыграла сверстников из Италии и вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Сборная Украины U-20

Сборная Украины U-20 встречалась со сборной Италии в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Гдыне и закончилась минимальной победой сборной Украины со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Сергей Булеца на 65 минуте матча после ассиста от Ефима Конопля.

Концовку матча сине-желтые доигрывали в меньшинстве. На 79-минуте вторую желтую получил Денис Попов за грубую игру локтем.

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Италия была близка, чтобы сравнять счет перед финальным свистком, однако арбитр отменил гол Скамакки после просмотра видеоповтора – итальянец перед тем как забить, ударил локтем Бондаря.

Финал чемпионата мира состоится в Лодзи 15 июня в 19.00. Соперником сине-желтых станет победитель пары Эквадор – Южная Корея.

Напомним, в четвертьфинале подопечные Александра Петракова обыграли Колумбию.

Фото: Getty Images

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