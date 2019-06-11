PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Україна U-20 вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу

Збірна України U-20 мінімально обіграла однолітків з Італії і вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу.

Сборная Украины U-20

Збірна України U-20 зустрічалася зі збірною Італії у півфіналі чемпіонату світу з футболу. Зустріч пройшла на стадіоні у Гдині і завершилася мінімальною перемогою збірної України з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч у зустрічі забив Сергій Булеца на 65 хвилині матчу після асисту від Юхима Коноплі.

Фінал чемпіонату світу відбудеться у Лодзі 15 червня. Суперником синьо-жовтих стане переможець пари Еквадор – Південна Корея.

Новина доповнюється.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Збірна України U-20 обіграла Колумбію і вийшла до 1/2 фіналу ЧС
П’ятий поспіль: Лунін відбив пенальті на ЧС-2019
Збірна України U-20 достроково вийшла у плей-оф Чемпіонату світу
Збірна України U-20 стартувала з перемоги на чемпіонаті світу
ФІФА відмовилася від збільшення кількості команд на ЧС
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на ЧС-2019
Стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України на ЧС-2019
Футболка Зідана, яку не прали 20 років, піде з молотка
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка