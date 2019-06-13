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Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

Московский городской суд оставил без изменений приговор футболистам Александру Кокорин и Павлу Мамаеву.

Павел Мамаев в суде

Московский городской суд оставил без изменений приговор футболистов Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Суд постановил отклонить апелляционные жалобы футболистов. Таким образом, наказание для мужчин осталось в силе.

Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.

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Также сообщается, что Мосгорсуд вынес Кокорину, Мамаеву и компании новый приговор, но он повторяет предыдущий в части сроков пребывания в колонии, но изменен в части квалификации их действий.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами двух драк в Москве, в результате чего пострадали три человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Источник: Чемпионат

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