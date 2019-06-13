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Факти / Спорт

Суд відхилив апеляцію Кокоріна та Мамаєва

Московський міський суд залишив без змін вирок футболістам Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву.

Павел Мамаев в суде

Московський міський суд залишив без змін вирок футболістів Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву.

Суд постановив відхилити апеляційні скарги футболістів. Таким чином, покарання для чоловіків залишилося в силі.

Кирило Кокорін отримав 1 рік і 6 місяців в колонії загального режиму, Олександр Кокорін – 1 рік і 6 місяців, Павло Мамаєв – 1 рік і 5 місяців, Олександр Протасовіцкій – 1 рік і 5 місяців.

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Також повідомляється, що Мосміськсуд виніс Кокоріну, Мамаєву та компанії новий вирок, але він повторює попередній в частині термінів перебування у колонії, але змінений в частині кваліфікації їх дій.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Мамаєв, Кокорін, його брат Кирило, а також їх друг Олександр Протасовіцкій стали фігурантами двох бійок в Москві, в результаті чого постраждали три людини.

ФотоИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Джерело: Чемпионат

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