Московський міський суд залишив без змін вирок футболістам Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву.

Московський міський суд залишив без змін вирок футболістів Олександру Кокоріну та Павлу Мамаєву.

Суд постановив відхилити апеляційні скарги футболістів. Таким чином, покарання для чоловіків залишилося в силі.

Кирило Кокорін отримав 1 рік і 6 місяців в колонії загального режиму, Олександр Кокорін – 1 рік і 6 місяців, Павло Мамаєв – 1 рік і 5 місяців, Олександр Протасовіцкій – 1 рік і 5 місяців.

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Також повідомляється, що Мосміськсуд виніс Кокоріну, Мамаєву та компанії новий вирок, але він повторює попередній в частині термінів перебування у колонії, але змінений в частині кваліфікації їх дій.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Мамаєв, Кокорін, його брат Кирило, а також їх друг Олександр Протасовіцкій стали фігурантами двох бійок в Москві, в результаті чого постраждали три людини.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков