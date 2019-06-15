Смотрите онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по футболу U-20 Украина – Южная Корея на Фактах ICTV в субботу, 15 июня, в 19.00.

Матч Украина – Южная Корея пройдет в польском городе Лодзь в рамках финала чемпионата мира по футболу U-20.

Украинская сборная U-20 впервые добралась к последнему рубежу этого турнира. Ранее молодежка может похвастаться только выходом в 1/8 финала. Южная Корея U-20 также впервые сыграет в финале, но азиатские тигры уже доходили до 1/2 перед этим турниром.

На групповом этапе Украина одержала две победы при одной ничьей. В плей-офф подопечные Александра Петракова прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

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К слову, по мнению букмекеров фаворитом матча является сборная Украины. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех азиатских тигров оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи —2.90.

Прогноз Фактов ICTV

Украина – Южная Корея – 2:0.

Составы:

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев, Корниенко — Цитаишвили, Булеца — Супряга.

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн, Чон Хо Чин, Чой Юн — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.