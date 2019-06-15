PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Украина – Южная Корея – 1:1: онлайн-трансляция финала ЧМ U-20

Смотрите онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по футболу U-20 Украина – Южная Корея на Фактах ICTV в субботу, 15 июня, в 19.00.

Украина – Южная Корея – 1:1: онлайн-трансляция финала ЧМ U-20

Матч Украина – Южная Корея пройдет в польском городе Лодзь в рамках финала чемпионата мира по футболу U-20.

Украинская сборная U-20 впервые добралась к последнему рубежу этого турнира. Ранее молодежка может похвастаться только выходом в 1/8 финала. Южная Корея U-20 также впервые сыграет в финале, но азиатские тигры уже доходили до 1/2 перед этим турниром.

На групповом этапе Украина одержала две победы при одной ничьей. В плей-офф подопечные Александра Петракова прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

Читайте: Где смотреть Украина — Южная Корея: финал чемпионата мира U-20

К слову, по мнению букмекеров фаворитом матча является сборная Украины. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 2.39. Успех азиатских тигров оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи —2.90.

Прогноз Фактов ICTV

Украина – Южная Корея – 2:0.

Составы:

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев, Корниенко — Цитаишвили, Булеца — Супряга.

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн, Чон Хо Чин, Чой Юн — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина — Южная Корея: прогноз букмекеров на финал чемпионата мира U-20
Где смотреть Украина — Южная Корея: финал чемпионата мира U-20
Украина U-20 вышла в финал чемпионата мира по футболу
Сборная Украины U-20 обыграла Колумбию и вышла в 1/2 финала ЧМ
Пятый подряд: Лунин отразил пенальти на ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира
Сборная Украины U-20 стартовала с победы на чемпионате мира
ФИФА отказалась от увеличения количества команд на ЧМ
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка