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Факты / Спорт

Реал подписал 18-летнего бразильского форварда

Реал Мадрид подписал 18-летнего бразильского форварда Родриго Гоеса.

Реал подписал 18-летнего бразильского форварда

Реал Мадрид представил Родриго Гоеса в качестве нового игрока мадридской команды.

18-летний бразильский форвард подписал контракт и получил от президента Реала Флорентино Переса футболку игрока.

Правда, с номером Родриго еще не определился.

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Как пишут СМИ, королевский клуб выложил за молодого таланта 45 млн евро.

Напомним, Реал Мадрид представил комплект новой домашней формы на новый сезон.

Фото: FC Real Madrid

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