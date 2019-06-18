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Факти / Спорт

Реал підписав 18-річного бразильського форварда

Реал Мадрид підписав 18-річного бразильського форварда Родріго Гоеса.

Реал підписав 18-річного бразильського форварда

Реал Мадрид представив Родріго Гоеса у якості нового гравця мадридської команди.

18-річний бразильський форвард підписав контракт і отримав від президента Реала Флорентіно Переса футболку гравця.

Правда, з номером Родріго ще не визначився.

Читайте: Лунін буде дублером Куртуа у Реалі – Goal

Як пишуть ЗМІ, королівський клуб виклав за молодого таланта 45 млн євро.

Нагадаємо, Реал Мадрид представив комплект нової домашньої форми на новий сезон.

Фото: FC Real Madrid

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