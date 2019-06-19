Олимпик в следующем сезоне будет выступать в украинской Премьер-лиге, несмотря на дисквалификацию клубных команд U-19 и U-21.

Донецкий Олимпик продолжит выступления в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Донецкий клуб получил аттестат на участие в сезон УПЛ-2019/20, о чем сообщил президент Олимпика Владислав Гельзин.

— Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. Назло недоброжелателям и на радость всем, для кого Олимпик — не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле, – отметил Гельзин в комментарии пресс-службе клуба.

Олимпик не получил ранее аттестат для участия в сезоне УПЛ-2019/20, но 12 июня клубы УПЛ на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе, несмотря на дисквалификацию команд U-21, U-19.

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Премьер-лига предложила Олимпику содержать молодежные команды другого клуба.

К слову, донецкий Шахтер подписал контракт с португальским специалистом Луишем Каштру.

Источник: Олімпік

Фото: Олімпік