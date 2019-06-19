Олімпік в наступному сезоні буде виступати в українській Прем’єр-лізі, попри дискваліфікацію клубних команд U-19 і U-21.

Донецький Олімпік продовжить виступи в українській Прем’єр-лізі у наступному сезоні.

Донецький клуб отримав атестат на участь у сезон УПЛ-2019/20, про що повідомив президент Олімпіка Владислав Гельзин.

— Ось нарешті і закінчилася довга епопея з видачею атестата нашій команді. На зло недоброзичливцям і на радість всім, для кого Олімпік – не просто пусте слово, ми залишаємося в УПЛ. Це право футболісти заслужили своєю грою у важкій боротьбі на футбольному полі, – зазначив Гельзин у коментарі прес-службі клубу.

Олімпік не отримав раніше атестат для участі у сезоні УПЛ-2019/20, але 12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, попри дискваліфікацію команд U-21, U-19.

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Прем’єр-ліга запропонувала Олімпіку утримувати молодіжні команди іншого клубу.

До речі, донецький Шахтар підписав контракт з португальським спеціалістом Луїшем Каштру.

Джерело: Олімпік

Фото: Олімпік