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Факты / Спорт

Выберу Ливерпуль! Мбаппе сделал сенсационное признание

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, за какую команду он сыграет в FIFA 19, если понадобится победа.

Киллиан Мбаппе

Звезда французского ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос, за какую команду он сыграет в FIFA 19, если ему обязательно понадобится победа.

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Своим ответом француз, очевидно, ошарашил фанатов парижан и болельщиков мадридского Реала, которые хотят его видеть на Сантьяго Бернабеу.

— Наверное, выберу Ливерпуль, потому что они выиграли Лигу чемпионов, – сказал Килиан.

ПСЖ дважды встречался с Ливерпулем на групповом этапе ЛЧ-2018/19. На Энфилде победила команда Юргена Клоппа (3: 2), в Париже победу праздновали подопечные Томаса Тухеля (2:1).

Ранее пресс-служба французского ПСЖ выступила с заявлением по поводу возможного трансфера Килиана Мбаппе.

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