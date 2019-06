Звезда французского ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос, за какую команду он сыграет в FIFA 19, если ему обязательно понадобится победа.

Своим ответом француз, очевидно, ошарашил фанатов парижан и болельщиков мадридского Реала, которые хотят его видеть на Сантьяго Бернабеу.

— Наверное, выберу Ливерпуль, потому что они выиграли Лигу чемпионов, – сказал Килиан.

“We play one game on FIFA! What team do you pick?”

Mbappe: “Liverpool, because they won the Champions League!” #LFC pic.twitter.com/FjV594rEdu

— TheKop.com (@TheKop_com) 20 июня 2019 г.