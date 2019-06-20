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Факти / Спорт

Оберу Ліверпуль! Мбаппе зробив сенсаційне зізнання

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, за яку команду він зіграє у FIFA 19, якщо знадобиться перемога.

Киллиан Мбаппе

Зірка французького ПСЖ Кіліан Мбаппе відповів на запитання, за яку команду він зіграє у FIFA 19, якщо йому обов’язково знадобиться перемога.

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Своєю відповіддю француз, вочевидь, ошелешив фанатів парижан та вболівальників мадридського Реалу, які хочуть його бачити на Сантьяго Бернабеу.

— Напевно, оберу Ліверпуль, тому що вони виграли Лігу чемпіонів, – сказав Кіліан.

ПСЖ двічі зустрічався з Ліверпулем на груповому етапі ЛЧ-2018/19. На Енфілді перемогла команда Юргена Клоппа (3:2), в Парижі перемогу святкували підопічні Томаса Тухеля (2:1).

Раніше прес-служба французького ПСЖ виступила із заявою щодо можливого трансферу Кіліана Мбаппе.

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