Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, за яку команду він зіграє у FIFA 19, якщо знадобиться перемога.
Зірка французького ПСЖ Кіліан Мбаппе відповів на запитання, за яку команду він зіграє у FIFA 19, якщо йому обов’язково знадобиться перемога.
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Своєю відповіддю француз, вочевидь, ошелешив фанатів парижан та вболівальників мадридського Реалу, які хочуть його бачити на Сантьяго Бернабеу.
— Напевно, оберу Ліверпуль, тому що вони виграли Лігу чемпіонів, – сказав Кіліан.
“We play one game on FIFA! What team do you pick?”
Mbappe: “Liverpool, because they won the Champions League!” #LFC pic.twitter.com/FjV594rEdu
— TheKop.com (@TheKop_com) 20 июня 2019 г.
ПСЖ двічі зустрічався з Ліверпулем на груповому етапі ЛЧ-2018/19. На Енфілді перемогла команда Юргена Клоппа (3:2), в Парижі перемогу святкували підопічні Томаса Тухеля (2:1).
Раніше прес-служба французького ПСЖ виступила із заявою щодо можливого трансферу Кіліана Мбаппе.