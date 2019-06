Зірка французького ПСЖ Кіліан Мбаппе відповів на запитання, за яку команду він зіграє у FIFA 19, якщо йому обов’язково знадобиться перемога.

Своєю відповіддю француз, вочевидь, ошелешив фанатів парижан та вболівальників мадридського Реалу, які хочуть його бачити на Сантьяго Бернабеу.

— Напевно, оберу Ліверпуль, тому що вони виграли Лігу чемпіонів, – сказав Кіліан.

“We play one game on FIFA! What team do you pick?”

Mbappe: “Liverpool, because they won the Champions League!” #LFC pic.twitter.com/FjV594rEdu

— TheKop.com (@TheKop_com) 20 июня 2019 г.