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Факты / Спорт

20-летний футболист Севильи устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Форвард Севильи Хоао Малек стал виновником дорожно-транспортного происшествия в мексиканском городе Сапопан.

Хоао Малек

Форвард резервной команды испанской Севильи 20-летний Хоао Малек, который выступал за нервионцев на правах аренды, стал виновником ДТП в Мексике.

Футболист ехал на своем авто, превысил скорость, потерял управление и врезался в другой автомобиль, который был впереди. Его пассажирами были молодожены, которые обвенчались днем ​​ранее и готовились сыграть свадьбу.

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В результате столкновения супружеская пара погибла.

Малек во время пребывания за рулем, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Мэр Сапопана считает, что игрок заслуживает самого сурового наказания.

Напомним, экс-игрок лондонского Арсенала и мадридского Реала Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП.

Фото: Bolin Futbolero

Источник: Mundo Deportivo

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