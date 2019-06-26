Полузащитник сборной Египта Амр Варда покинул лагерь национальной команды после обвинений в сексуальных домогательствах.

Хавбека сборной Египта и греческого ПАОКа Амр Варду выгнали из сборной за сексуальные домогательства в соцсетях.

Такое решение приняли в Федерации футбола Египта.

Варда писал девушкам в соцсети WhatsApp похотливые сообщении, а также присылал видео своего пениса.

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Футболист общался с моделью Мерхан Келлер и с мексиканкой под никнеймом Giovanna V в Twitter, которая опубликовала заскриненую переписку с футболистом.

Please block me Amr Warda pic.twitter.com/OZmIZx5qTO — Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) 26 июня 2019 г.

Кроме Варды подобным занимались еще три футболиста национальной команды Египта, но их имена не называются.

Сейчас сборная Египта готовится к матчу против Конго в рамках группового этапа на Кубке Африканских наций.

Напомним, в Великобритании разгорелся скандал из-за нового турнир по гольфу, который должен пройти в августе в Эссексе.

Источник: EFA.eg

Фото: Egypt National Football Team