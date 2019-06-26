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Факти / Спорт

Єгипетського футболіста вигнали зі збірної за хтиві СМС і розпусні відео

Півзахисник збірної Єгипту Амр Варда покинув табір національної команди після обвинувачень у сексуальних домаганнях.

Амр Варда

Хавбека збірної Єгипту та грецького ПАОКа Амр Варду вигнали зі збірної через сексуальні домагання у соцмережах.

Таке рішення ухвалили в Федерації футболу Єгипту.

Варда писав дівчатам у соцмережі WhatsApp хтиві повідомленні, а також надсилав відео свого пенісу.

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Футболіст спілкувався з моделлю Мерхан Келлер та з мексиканкою під нікнеймом Giovanna V у Twitter, яка опублікувала відскрінену переписку з футболістом.

Окрім Варди подібним займалися ще три футболісти національної команди Єгипту, але їх імена не називаються.

Нині збірна Єгипту готується до матчу проти ДР Конго в рамках групового етапу на Кубку Африканських націй.

Нагадаємо, у Великій Британії розгорівся скандал через новий турнір з гольфу, який повинен пройти у серпні в Ессексі.

ИсточникEFA.eg

ФотоEgypt National Football Team

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