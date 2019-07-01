Футболистка сборной Швейцарии и Янг Бойз Флориана Исмаили исчезла во время купания на озере Комо в Италии.

Швейцарская футболистка Флориана Исмаили, которая выступает за национальную сборную и команду Янг Бойз, исчезла во время отдыха в Италии.

24-летняя футболистка вместе с партнершей по команде отдыхала на моторной лодке на озере Комо. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и начала загорать. Из-за жары Исмаили решила охладиться и прыгнула в озеро, но больше не вынырнула.

Подруга футболистки через несколько минут позвонила в экстренную службу. Впрочем, водолазам не удалось пока найти Флориану.

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1 июля спасательная бригада планирует использовать робота, который исследует дно озера. Отметим, что в озере Комо сильное подводное течение.

В сезоне 2018/19 Исмаили стала лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.

Ранее 20-летний футболист Севильи устроил ДТП, в котором погибли молодожены.

Источник: Blick

Фото: Florijana Ismaili