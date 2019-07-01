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Факти / Спорт

Футболістка збірної Швейцарії зникла під час купання на озері

Футболістка збірної Швейцарії та Янг Бойз Флоріана Ісмаїлі зникла під час купання на озері Комо в Італії.

Флориана Исмаили

Швейцарська футболістка Флоріана Ісмаїлі, яка виступає за національну збірну та команду Янг Бойз, зникла під час відпочинку в Італії.

24-річна футболістка разом з партнеркою по команді відпочивала на моторній лодці на озері Комо. Дівчата відплили на 700 метрів від берегу, кинули якір та почала засмагати. Через спеку Ісмаїлі вирішила охолодитися і стрибнула в озеро, але більше не виринула.

Подруга футболістки через кілька хвилин зателефонувала до екстреної служби. Втім, водолазам не вдалося поки що знайти Флоріану.

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1 липня рятувальна бригада планує використати робота, який дослідить дно озера. Відзначимо, що в озері Комо сильне підводна течія.

У сезоні 2018/19 Ісмаїлі стала найкращим бомбардиром чемпіонату Швейцарії.

Раніше 20-річний футболіст Севільї влаштував ДТП, в якому загинули молодята.

Джерело: Blick

ФотоFlorijana Ismaili

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