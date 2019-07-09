Чемпіони Європейських ігор 2019 Олег Верняєв та Жан Беленюк запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч зі спортсменами.

Борець греко-римської боротьби Жан Беленюк та гімнаст Олег Верняєв, які стали чемпіонами Європейських ігор 2019, запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч з українськими спортсменами.

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Своє відеозвернення спортсмени розмістили у соцмережах.

— Зустріч президента з представниками спортивної еліти країни — дуже позитивний сигнал про комунікацію між спортом вищих досягнень і вищим керівництвом держави! Це дуже важливо для нас усіх! – йдеться у підписі до відео.

Офіційної відповіді від президента спортсмени поки не отримали.

Раніше Жан Беленюк отримав посвідчення кандидата в народні депутати.