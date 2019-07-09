PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Беленюк та Верняєв запросили Зеленського на зустріч зі спортсменами

Чемпіони Європейських ігор 2019 Олег Верняєв та Жан Беленюк запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч зі спортсменами.

Верняев и Беленюк

Борець греко-римської боротьби Жан Беленюк та гімнаст Олег Верняєв, які стали чемпіонами Європейських ігор 2019, запросили президента України Володимира Зеленського на зустріч з українськими спортсменами.

Читайте: Україна на Європейських іграх 2019 – 51 медаль і третє місце

Своє відеозвернення спортсмени розмістили у соцмережах.

— Зустріч президента з представниками спортивної еліти країни — дуже позитивний сигнал про комунікацію між спортом вищих досягнень і вищим керівництвом держави! Це дуже важливо для нас усіх! – йдеться у підписі до відео.

Офіційної відповіді від президента спортсмени поки не отримали.

Раніше Жан Беленюк отримав посвідчення кандидата в народні депутати.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Військового параду на День Незалежності не буде – Зеленський
Зеленський скасував “листи щастя” на митниці – указ
Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому
Призначення Зеленського: хто увійшов у список
Саміт щодо Донбасу: що відповіла РФ на пропозицію Зеленського
Заступником глави СЗР став Валерій Євдокимов
У Раді оприлюднили законопроект Зеленського про Антикорупційний суд
Мобільний інтернет у селах та на дорогах: Зеленський підписав указ
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка