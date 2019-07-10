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Факты / Спорт

Хэмилтон продал свой самолет за £25 млн и простоял в общей очереди в аэропорту

Льюис Хэмилтон вынужден был стоять в общей очереди для регистрации в аэропорту, после того как продал свой частный самолет.

Льюис Хэмилтон

Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон вынужден был стоять в общей очереди на регистрацию в Международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Очевидно, гонщик еще не привык к жизни без собственного самолета, который Льюис продал в прошлом месяце за £25 млн.

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Хэмилтон в очереди к стойке регистрации стоял в ожидании, сложив руки на груди.

Льюис Хемилтон в аэропорту. Фото: The Sun/X17Online.com

В Лос-Анджелес Хэмилтон в сопровождении своей новой пассии модели Захры Элиз был одним из гостей на вечеринке комика Кевина Харта по случаю его 40-летия.

Ранее хакеры выложили в интернет видео интимного характера с участием чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и вокалистки The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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