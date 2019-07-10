Льюїс Хемілтон змушений був стояти у загальній черзі для реєстрації в аеропорту, після того як продав свій приватний літак.

Британський пілот Формули-1 Льюїс Хемілтон змушений був стояти в загальній черзі на реєстрацію у Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса.

Вочевидь, гонщик ще не звик до життя без власного літака, якого Льюїс продав минулого місяця за £25 млн.

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Хемілтон в черзі до стійки реєстрації стояв в очікуванні, склавши руки на грудях.

У Лос-Анджелес Хемілтон у супроводі своєї нової пасії моделі Захри Еліз був одним з гостей на вечірці коміка Кевіна Гарта з нагоди його 40-річчя.

Раніше хакери виклали в інтернет відео інтимного характеру за участю чемпіона Формули-1 Льюїса Хемілтона та вокалістки The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер.