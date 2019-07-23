Игрок команды Нью-Ингленд Пэтриотс Том Брэди испугал своих фолловеров странным поступком.
Во время отдыха в Коста-Рике игрок в американский футбол Том Брэди уговорил свою шестилетнюю дочь Вивьен прыгнуть вместе с ним в воду со скалы с большой высоты и едва не травмировал ребенка.
В последний момент девочка сильно испугалась и замедлила перед прыжком. Но отец ее потянул за собой в воду. Так как оба держались за руки, ребенок упал вниз вслед за Брэди и чудом не пострадал при падении.
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Соответствующее видео Брэди выложил на своей странице в Instagram.
— Если Виви и станет олимпийской чемпионкой, то точно не в синхронных прыжках в воду. Но папа всегда даст ей высший балл, – подписал ролик Том.
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Многие пользователи осудили поступок Тома Брэди, который поставил под угрозу жизнь и здоровье собственного ребенка.
Напомним, Нью-Ингленд Пэтриотс в финальном матче сезона НФЛ взял верх над Лос-Анджелес Ремс и выиграл шестой Супербоул в истории.
Фото: Tom Brady