Игрок команды Нью-Ингленд Пэтриотс Том Брэди испугал своих фолловеров странным поступком.

Во время отдыха в Коста-Рике игрок в американский футбол Том Брэди уговорил свою шестилетнюю дочь Вивьен прыгнуть вместе с ним в воду со скалы с большой высоты и едва не травмировал ребенка.

В последний момент девочка сильно испугалась и замедлила перед прыжком. Но отец ее потянул за собой в воду. Так как оба держались за руки, ребенок упал вниз вслед за Брэди и чудом не пострадал при падении.

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Соответствующее видео Брэди выложил на своей странице в Instagram.

— Если Виви и станет олимпийской чемпионкой, то точно не в синхронных прыжках в воду. Но папа всегда даст ей высший балл, – подписал ролик Том.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tom Brady (@tombrady) 19 Лип 2019 р. о 1:26 PDT

Многие пользователи осудили поступок Тома Брэди, который поставил под угрозу жизнь и здоровье собственного ребенка.

Напомним, Нью-Ингленд Пэтриотс в финальном матче сезона НФЛ взял верх над Лос-Анджелес Ремс и выиграл шестой Супербоул в истории.

Фото: Tom Brady