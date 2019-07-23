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Американський футболіст стрибнув зі скелі з шестирічною донькою

Гравець команди Нью-Інгленд Петріотс Том Бреді злякав своїх фоловерів дивним вчинком.

Том Бреді з дочкою

Під час відпочинку в Коста-Ріці гравець в американський футбол Том Бреді вмовив свою шестирічну доньку Вів’єн стрибнути разом з ним у воду зі скелі з великої висоти і ледь не травмував дитину.

В останній момент дівчинка сильно злякалася і забарилася перед стрибком. Але батько її потягнув за собою у воду. Так як обидва трималися за руки, дитина впала вниз слідом за Бреді і дивом не постраждала при падінні.

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Відповідне відео Бреді виклав на своїй сторінці в Instagram.

— Якщо Віві і стане олімпійською чемпіонкою, то точно не в синхронних стрибках у воду. Але тато завжди дасть їй найвищий бал, – підписав ролик Том.

 

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Допис, поширений Tom Brady (@tombrady)

Чимало користувачів засудили вчинок Тома Бреді, який поставив під загрозу життя та здоров’я власної дитини.

Нагадаємо, Нью-Інгленд Петріотс у фінальному матчі сезону НФЛ взяв гору Лос-Анджелес Ремс і виграв шостий Супербоул в історії.

ФотоTom Brady

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