Футболист туринского Ювентуса Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании 10-летней давности.

Прокуратура США отказалась возбуждать дело об изнасиловании относительно форварда сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Осенью 2018 года американская модель Кэтрин Майорга обвинила португальца в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году, когда Криштиану выступал за Манчестер Юнайтед.

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Прокурор округа Кларк, штата Невада заявил, что не увидел в предоставленной информации достаточно доказательств для обвинения.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Майорга достигла договоренности с представителями футболиста.

Фото: Cristiano Ronaldo