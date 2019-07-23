Футболіст туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не буде притягнутий до кримінальної відповідальності у справі про зґвалтування 10-річної давнини.

Прокуратура США відмовилася відкривати справу про зґвалтування щодо форварда збірної Португалії та туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

Восени 2018 року американська модель Кетрін Майорга звинуватила португальця у зґвалтуванні. За її словами, інцидент стався у Лас-Вегасі в 2009 році, коли Криштіану виступав за Манчестер Юнайтед.

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Прокурор округу Кларк, штату Невада заявив, що не побачив у наданій інформації достатньо доказів для обвинувачення.

Раніше повідомлялося, що Кетрін Майорга досягла домовленості з представниками футболіста.

Фото: Cristiano Ronaldo