Антидопинговое агентство Австрии обнародовало наказания для лыжников Макса Хауке и Доминика Балдауфа, которых поймали на переливании крови.

Антидопинговое агентство Австрии вынесло решение по делу лыжников Макса Хауке и Доминика Балдауфа, которых поймали за переливанием крови.

Спортсмены получили по 4 года дисквалификации за применение запрещенных методов – в частности, переливания крови.

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Срок отсчитывается с 1 марта 2019 года и заканчивается 28 февраля 2023. Все результаты лыжников, начиная с 1 апреля 2016 года – аннулированы.

Напомним, во время ЧМ-2019 в Зеефельде Хауке и Балдауф, два эстонских лыжника и казахстанец Алексей Полторанин, были задержаны австрийской полицией. Хауке во время рейда проходил процедуру переливания крови.

Источник: Österreichische Anti-Doping Rechtskommission