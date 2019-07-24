Антидопінгове агенство Австрії оприлюднило покарання для лижників Макса Хауке та Домініка Балдауфа, яких спіймали за переливанням крові.

Антидопінгове агенство Австрії винесло рішення у справі лижників Макса Хауке та Домініка Балдауфа, яких спіймали за переливанням крові.

Спортсмени отримали по 4 роки дискваліфікації за застосування заборонених методів – зокрема, переливання крові.

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Термін відраховується з 1 березня 2019 року і закінчується 28 лютого 2023. Усі результати лижників, починаючи з 1 квітня 2016 року – анульовані.

Нагадаємо, під час ЧС-2019 в Зеефельді Хауке і Балдауф, два естонських лижника та казахстанець Олексій Полторанін, були затримані австрійською поліцією. Хауке під час рейду проходив процедуру переливання крові.

Джерело: Österreichische Anti-Doping Rechtskommission