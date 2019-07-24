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Факты / Спорт

Стало известно, сколько Месси и Роналду получают за рекламу в Instagram

Портал Hoper опубликовал рейтинг спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram.

Месси и Роналду

Портал Hopper подсчитал стоимость рекламы ведущих спортсменов мира на их страницах в соцсети Instagram. В итоге, было создано рейтинг топ-16 спортсменов, из самой дорогой рекламой.

Первую строчку рейтинга занял форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду. Рекламный пост в его аккаунте стоит $975 тыс. Вторая ступень в бразильской звезды ПСЖ Неймара ($722 тыс.), А замыкает тройку нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси — $648 тыс.

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В рейтинге также экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм ($357 тыс.), баскетболист ЛеБрон Джеймс ($272 тыс.), экс-футболист сборной Бразилии Роналдиньо ($256 тыс.), форвард Реала Гарет Бейл ($218 тыс.), нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович ($200 тыс.), форвард Барселоны Луис Суарес ($184 тыс.), боец ​​UFC Конор МакГрегор ($169 тыс.) и египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах ($ 165 тыс.)

Также в рейтинге есть две спортсменки — боец ​​UFC Ронда Роузи ($67,7 тыс.) и теннисистка Серена Уильямс ($ 60,5 тыс.)

К слову, прокуратура США вынесла вердикт Роналду по делу об изнасиловании

Источник: Hopper

ФотоLeo MessiCristiano Ronaldo

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