Портал Hopper опублікував рейтинг спортсменів з найдорожчою рекламою в Instagram.

Портал Hopper підрахував вартість реклами провідних спортсменів світу на їх сторінках у соцмережі Instagram. У підсумку, було створено рейтинг топ-16 спортсменів, з найдорожчою рекламою.

Першу сходинку рейтингу посів форвард Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду. Рекламний пост в його акаунті коштує $975 тис. Друга сходинку у бразильської зірки ПСЖ Неймара ($722 тис.), а замикає трійку нападник Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі — $648 тис.

Читайте: Forbes назвав найцінніший клуб світу – і це не Барселона чи Реал

У рейтингу також екс-футболіст збірної Англії Девід Бекхем ($357 тис.), баскетболіст ЛеБрон Джеймс ($272 тис.), екс-футболіст збірної Бразилії Рональдіньо ($256 тис.), форвард Реала Гарет Бейл ($218 тис.), нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович ($200 тис.), форвард Барселони Луїс Суарес ($184 тис.), боєць UFC Конор МакГрегор ($169 тис.) та єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах ($165 тис.)

Також у рейтингу є дві спортсменки — боєць UFC Ронда Роузі ($67,7 тис.) та тенісистка Серена Вільямс ($60,5 тис.)

До речі, прокуратура США винесла вердикт Роналду у справі про зґвалтування.

Джерело: Hopper

Фото: Leo Messi, Cristiano Ronaldo