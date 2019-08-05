Американского баскетболиста Ди Джея Купера дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Американский баскетболист Ди Джей Купер заменил мочу в своей допинг-пробе, за что его дисквалифицировали.

Дело о подмене пробы было возбуждено еще в 2018 году, однако детали этого дела стали известны только сейчас.

Купер подменил свою мочу в пробе на мочу своей жены, которая в то время была беременна.

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В Международной федерации баскетбола не поверили, что Купер находится в интересном положении, и дисквалифицировали его до 20 июня 2020 года.

Врачи обнаружили подмену пробы благодаря гормону ХГЧ — в организме беременной женщины он превышен в несколько раз.

Ранее WADA анонсировала более 100 допинговых дел против россиян.

Источник: RTV

Фото: DJ Cooper