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Факты / Спорт

Допинг-проба американского баскетболиста указала на его беременность

Американского баскетболиста Ди Джея Купера дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил.

Ди Джей Купер

Американский баскетболист Ди Джей Купер заменил мочу в своей допинг-пробе, за что его дисквалифицировали.

Дело о подмене пробы было возбуждено еще в 2018 году, однако детали этого дела стали известны только сейчас.

Купер подменил свою мочу в пробе на мочу своей жены, которая в то время была беременна.

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В Международной федерации баскетбола не поверили, что Купер находится в интересном положении, и дисквалифицировали его до 20 июня 2020 года.

Врачи обнаружили подмену пробы благодаря гормону ХГЧ — в организме беременной женщины он превышен в несколько раз.

Ранее WADA анонсировала более 100 допинговых дел против россиян.

ИсточникRTV

Фото: DJ Cooper

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