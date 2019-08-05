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Факти / Спорт

Допінг-проба американського баскетболіста вказала на його вагітність

Американського баскетболіста Ді Джея Купера дискваліфікували на два роки за порушення антидопінгових правил.

Ди Джей Купер

Американський баскетболіст Ді Джей Купер замінив сечу у своїй допінг-пробі, за що його дискваліфікували.

Справа про підміну проби було порушено ще в 2018 році, проте деталі цієї справи стали відомі лише зараз.

Купер підмінив свою сечу в пробі на сечу своєї дружини, яка на той час була вагітна.

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У Міжнародній федерації баскетболу не повірили, що Купер знаходиться в цікавому становищі, і дискваліфікували його до 20 червня 2020 року.

Лікарі виявили підміну проби завдяки гормону ХГЛ — в організмі вагітної жінки він перевищений в кілька разів.

Раніше WADA анонсувала понад 100 допінгових справ проти росіян.

Джерело: RTV

ФотоDJ Cooper

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