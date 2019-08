Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил на своей странице в Twitter, что все билеты на бой между чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО ) проданы.

Поединок состоится 31 августа на лондонской арене O2, которая может вместить 20 тыс. зрителей в зависимости от мероприятия.

Now officIally SOLD OUT for #Lomacampbell – going to be a big night @TheO2 August 31 pic.twitter.com/4DxrpAqsSW

— Eddie Hearn (@EddieHearn) August 12, 2019