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Факты / Спорт

Все билеты на бой Ломаченко — Кэмпбелл раскуплены

31 августа в Лондоне на О2 арене ожидается аншлаг во время боя между Василием Ломаченко и Люком Кемпбелом.

Ломаченко Кемпбелл

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил на своей странице в Twitter, что все билеты на бой между чемпионом в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО ) проданы.

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Поединок состоится 31 августа на лондонской арене O2, которая может вместить 20 тыс. зрителей в зависимости от мероприятия.

Кроме поясов украинского чемпиона, на кону будет стоять вакантный пояс WBC.

Ранее Ломаченко и Кэмпбелл прокомментировали предстоящий бой друг против друга.

Фото: Matchroom Boxing

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