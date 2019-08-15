Хавбек Челси Жоржиньо вышел на поле в матче за Суперкубок в футболке с ошибкой в имени и даже забил.

Хавбек лондонского Челси Жоржиньо отыграл матч за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля в футболке, на которой была ошибка в его имени.

Над пятым номером итальянца на джерси было написано Jorghino (Жоргхино) вместо правильно написанные – Jorginho.

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Но даже такая досадная ошибка не помешала 27-летнему футболисту отличиться в матче. Жоржиньо реализовал пенальти в добавленное время после того, как Адриан сбил в собственной штрафной Абрахама.

That’s not how you spell Jorginho pic.twitter.com/RLdaPUG6CB — B/R Football (@brfootball) August 14, 2019

Основное и дополнительное время матча за Суперкубок УЕФА завершилось ничьей – 2:2. В серии пенальти Адриан парировал удар Абрахама, что позволило мерсисайдцам поднять трофей.