Хавбек лондонского Челси Жоржиньо отыграл матч за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля в футболке, на которой была ошибка в его имени.

Над пятым номером итальянца на джерси было написано Jorghino (Жоргхино) вместо правильно написанные – Jorginho.

Но даже такая досадная ошибка не помешала 27-летнему футболисту отличиться в матче. Жоржиньо реализовал пенальти в добавленное время после того, как Адриан сбил в собственной штрафной Абрахама.

That’s not how you spell Jorginho pic.twitter.com/RLdaPUG6CB

— B/R Football (@brfootball) August 14, 2019