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Футболист Челси отыграл матч за Суперкубок в футболке с ошибкой в имени

Хавбек Челси Жоржиньо вышел на поле в матче за Суперкубок в футболке с ошибкой в имени и даже забил.

Жоржиньо

Хавбек лондонского Челси Жоржиньо отыграл матч за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля в футболке, на которой была ошибка в его имени.

Над пятым номером итальянца на джерси было написано Jorghino (Жоргхино) вместо правильно написанные – Jorginho.

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Но даже такая досадная ошибка не помешала 27-летнему футболисту отличиться в матче. Жоржиньо реализовал пенальти в добавленное время после того, как Адриан сбил в собственной штрафной Абрахама.

Основное и дополнительное время матча за Суперкубок УЕФА завершилось ничьей – 2:2. В серии пенальти Адриан парировал удар Абрахама, что позволило мерсисайдцам поднять трофей.

Фото: Dreamstime

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